«Le 422»: mystérieuse Cynthia Wu-Maheux

Les portes de l’univers fantastique de la série «Le 422» se sont ouvertes pour Cynthia Wu-Maheux. La comédienne a accepté de rejoindre une distribution composée de noms bien connus - comme Normand D’Amour, Mylène Mackay ou encore Hélène Florent - qu’il sera possible d’apprécier bientôt à Télé-Québec.

Profondément touchée par le personnage dont elle a hérité, mais aussi la situation dans laquelle on l’a placée, Cynthia Wu-Maheux a accepté de défendre un personnage comme elle n’en avait encore jamais joué, qui évolue au coeur d’un monde unique.

«L’univers de Benoît Lach [auteur-concepteur-producteur, NLDR] pour la deuxième saison va loin. On plonge encore plus dans le fantastique et le philosophique. Rien est noir ou blanc: ce ne sont pas les bons ou les mauvais. Les bons font des erreurs et on a besoin des deux côtés.»

Ni tout noir ni tout blanc

Celle qui préfère conserver l’aura de mystère autour de ce nouveau rôle souhaitait trouver une lumière de compassion à son personnage tout en démontrant une complexité humaine devant les caméras.

«Quand tu es méchant, tu n’es pas uniquement malfaisant, précise-t-elle. Il y a de grandes blessures qui font que l’âme de la personne se perd et devient un tempérament “X”. L’univers du “422” dans lequel on entre est très dictatorial, très aride. Il y a un oui, mais...»

Pour Cynthia Wu-Maheux, la force de l’entraide nécessaire à la réussite des épreuves de la série peut être transposée dans la vraie vie.

«C’est un beau parallèle à la vie, autant pour les adultes que les enfants. Quand on vit de gros défis, la consultation et le lien de l’unité nous aident à les passer et à sentir qu’on a un soutien [...] Durant la deuxième saison, les épreuves sont encore plus grosses. Vont-ils réussir à sortir? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non... Mais c’est épique.»

Le plaisir de côtoyer des jeunes

En foulant le plateau de la production originale, la comédienne continue d’éprouver du plaisir à donner la réplique à de jeunes acteurs, comme elle l’a fait, entre autres, au sein de la distribution de «Tactik» et «Alix et les Merveilleux.»

«[Dans le fait de travailler] pour les jeunes, il y a quelque chose que je trouve formidable. C’est le futur public adulte. C’est grand et c’est le fun de jouer pour eux et avec eux. Dans “Tactik”, j’étais au centre communautaire; mon personnage de Marie-Sylvaine jouait beaucoup avec les jeunes.»

«C’est tellement beau de jouer pour les enfants, ajoute-t-elle. J’ai fait un “show” de marionnettes pour les 4 ans et plus, “Le sentier des rêves”, avec la compagnie Motus, à la fois de culture innue et de culture japonaise. On parle d’identité, de deuil, d’amitié, de courage... On parle de tellement de gros sujets et ils comprennent.»

«Le 422» reviendra à Télé-Québec durant le temps des Fêtes. D’ici là, il est possible d’apprécier la minisérie web «Où est Lucie?», un prélude de quatre épisodes à la seconde saison.