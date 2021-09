Le CF Montréal s’impose à domicile face au Fire de Chicago 2 à 0

Romell Quioto et Ahmed Hamdi ont touché la cible, tandis que le gardien James Pantemis a été parfait, ce qui a permis au CF Montréal de vaincre le Fire de Chicago 2 à 0, dimanche après-midi, au Stade Saputo.

La troupe de l’entraîneur Wilfred Nancy a ainsi obtenu une deuxième victoire en cinq jours et a fait un bond de deux places au classement dans l’Association de l’Est. L’équipe de la Belle Province a maintenant amassé 37 points et occupe le cinquième échelon.

Dans son affrontement du jour, c’est la cinquième réussite de la saison de Quioto qui a fait la différence pour le onze montréalaise. À la 60e minute, le Hondurien a accepté un magnifique relais de Djordje Mihailovic dans la surface de réparation. Profitant de sa vitesse, il a déjoué le gardien adverse avec une frappe à bout portant de la droite.

Il s’agissait de la 11e passe décisive de Mihailovic cette saison, ce qui représente un sommet dans la Major League Soccer.

Dix minutes avant la fin du temps réglementaire, Hamdi redirigeait une passe de Mathieu Choinière dans le fond de la cage adverse. En plus d’alimenter son coéquipier, le Québécois a profité de ce duel pour devenir le joueur formé à l’Académie qui a disputé le plus de minutes avec la première équipe dans l’histoire du Bleu-Blanc-Noir.

Devant son filet, Pantemis a fait cinq arrêts et a ainsi enregistré le troisième jeu blanc de sa campagne. Le natif de Kirkland a réalisé son plus bel arrêt à la 20e minute. Luka Stojanovic a envoyé le ballon au filet, le gardien du CF Montréal s’est jeté sur la gauche et a réalisé un petit miracle du bout des doigts.

Notons que le Fire était privé des services d’Ignacio Aliseda et Gaston Gimenez pour ce duel. Avant la partie, le club de l’Illinois a indiqué que les deux joueurs n’avaient pas fait le voyage à Montréal parce qu’ils n’avaient pas respecté les règles de l’équipe.

Le CF Montréal reprendra l’action mercredi prochain, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Canada. Pour l’occasion, il visitera les Wanderers en Nouvelle-Écosse.

SOMMAIRE

DEUXIÈME DEMIE

84e minute | Le CF Montréal effectue deux changements : Lassi Lappalainen pour Joaquín Torres et Sunusi Ibrahim pour Romell Quioto.

80e minute | BUT! Le Fire marque un but contre son camp. Le CF Montréal double ainsi son avance à 2-0.

77e minute | Le CF Montréal a chaud, alors qu'un hors-jeu prive le Fire de l'égalité 1-1. Ouf!

60e minute | BUT! Romell Quioto (qui d'autre!?) décoince enfin le pointage (à voir dans la vidéo ci-dessus). 1-0 Montréal. Djordje Mihailovic obtient une autre passe décisive, sa 11e de la saison.

52e minute | Ahmed Hamdi rate de peu sa frappe de la tête, qui passe tout près du filet adverse.

46e minute | Début de la deuxième demie: Samuel Piette cède sa place à Ahmed Hamdi pour Montréal.

PREMIÈRE DEMIE

43e minute | Jonathan Bornstein (CHI) vient bien près de marquer dans son propre but.

39e minute | Carton jaune à L. Stojanovic (CHI), qui part à la faute sur Djordje Mihailovic (MTL) en milieu de terrain.

33e minute | Rudy Camacho (MTL) réalise un sauvetage de la tête, sur la ligne!

22e minute | Joaquin Torres (MTL) s'évade, mais rate sa feinte et le gardien du Fire, Gabriel Slonina, fait l'arrêt.

19e minute | James Pantemis (MTL) réalise un bel arrêt-réflexe aux dépens de Mauricio Pineda (CHI), puis un autre sur une longue frappe de Luka Stojanovic.

13e minute | Victor Wanyama (MTL) obtient une faute qui place le CF MTL en bonne position pour un coup franc: Djordje Mihaiovic le prend et Wanyama rate ensuite la cible, de la tête.

1ère minute | Début du match.

Voici les formations partantes pour le match d'aujourd'hui: