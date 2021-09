L’électoralisme: un danger pour l’écologie

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », a fameusement déclaré l’ancien président français Jacques Chirac en 2002. Est-ce que nos politiciens et politiciennes visent à réduire les émissions de gaz carbonique du Canada en délocalisant les industries polluantes pour satisfaire leur électorat ?

L’électoralisme mène à l’intégration des revendications écologiques dans les différentes plateformes des partis politiques, mais cette appropriation des thématiques écologiques par les politiques ne mène pas nécessairement à des résultats concrets pour la planète.

Déplacer le problème ailleurs

Il est difficile d’ignorer qu’une transition verte de nos modes de production et de consommation est une tâche faramineuse qui nécessiterait soit une décroissance économique, une transformation complète de notre mode de vie ou une délocalisation massive de nos industries polluantes. J’envisage avec appréhension que le chemin de la délocalisation des industries polluantes vers des pays tiers sera sans aucun doute la solution choisie par nos politiciens et notre gouvernement. Après tout, ce n’est que nature humaine que de tendre vers le chemin le plus aisé pour atteindre un objectif.

Nos politiciens ont comme motivation première de se faire élire ou réélire. Ils sont de plus en plus conscients des aspirations écologiques et des inquiétudes climatiques de la population québécoise et canadienne. La réduction des émissions carboniques est devenue un enjeu politique central dans la course électorale actuelle. II est indéniable que la solution la plus aisée pour atteindre cet objectif est de délocaliser nos industries les plus polluantes, réduisant de ce fait nos émissions carboniques nationales, du moins sur le papier.

Cette réduction superficielle sera ensuite brandie haut et fort par le gouvernement en place pour démontrer à quel point celui-ci lutte activement pour sauver la planète. Malheureusement, nous vivons tous sur la même planète et déplacer le problème ailleurs ne réglera en rien la crise écologique.

Le mauvais exemple de la Chine

Prenons par exemple la Chine, championne mondiale des émissions de gaz carboniques, responsable de 44 % des émissions mondiales. De ce total, 80 % des émissions chinoises proviennent de la consommation de charbon, qui est la plus polluante source d’énergie. La Chine construit depuis plusieurs années ses nouvelles routes de la soie, un projet gargantuesque qui a pour objectif de connecter la Chine au reste de l’Asie, à l’Europe et à l’Afrique dans le but de faciliter le commerce. Grâce à ce projet, la Chine externalise ses mines de charbon et finance activement le quart de toutes les nouvelles mines de charbon construites hors de ses frontières.

Le Canada ne doit pas s’engager dans la même voie lorsqu’il s’agit de réduire les émissions carboniques. Nous nous devons de regarder notre maison qui brûle et agir en conséquence en éteignant le feu au plus vite et en réparant notre maison avec une nouvelle structure plus solide.

Nous sommes en pleines élections fédérales et des promesses sont faites aux Canadiens et Canadiennes, mais ces engagements ne doivent surtout pas se formuler par une délocalisation de la problématique. C’est notre devoir à tous de garantir à nos futures générations une planète propre et respectueuse de la nature, parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera ?

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Malik Guelmi

Étudiant en droit à l’Université de Montréal