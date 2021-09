Les Yankees encore humiliés

Les Yankees de New York ont subi une deuxième défaite gênante de suite contre les Indians de Cleveland, dimanche au Yankee Stadium. Au lendemain d’un revers de 11 à 3, les Bombardiers du Bronx se sont inclinés 11 à 1.

L’as lanceur de la formation new-yorkaise, Gerrit Cole (15-8), n’a pas été en mesure de redresser la barque des siens. En cinq manches et deux tiers sur la butte, il a accordé sept des 11 points adverses, sur 10 coups sûrs et un but sur balles. Cole a aussi retiré sept adversaires sur des prises.

Harold Ramirez a particulièrement hanté la vedette des Yankees, lui qui a cogné deux simples bons pour deux points chacun, en première et en troisième manche. Roberto Perez a aussi donné du fil à retordre à l’artilleur, avec un simple (un point) et un circuit en solo.

Jose Ramirez aussi a cogné la longue balle aux dépens de Cole, en plus de produire deux autres points, plus tard dans le match.

Du côté des Indians, le lanceur partant Eli Morgan (3-7) a accordé six coups sûrs en autant de manches de travail, en plus de passer trois adversaires dans la mitaine. Gio Urshela a produit le seul point des siens, en troisième manche, quand il a sorti l’offrande de Morgan à l’extérieur des limites du terrain.

Les Red Sox réussissent une remontée

Au Fenway Park, les Red Sox de Boston ont vu les Orioles de Baltimore prendre les devants grâce à une poussée de trois points en septième manche, avant de répliquer dès leur tour au bâton suivant, pour l’emporter 8 à 6.

Des simples de Rafael Devers et Enrique Hernandez, ainsi qu’un double d’Hunter Renfroe, ont tous permis d’ajouter un point pour les favoris de la foule, dans ce qui s’est avéré être une poussée victorieuse.

Hernandez avait déjà participé au pointage, en deuxième manche, avec un double d’un point. Le voltigeur a finalement terminé son match avec deux coups sûrs et autant de points produits, en plus de se faire offrir une passe gratuite et de croiser lui-même la plaque deux fois.

Hirokazu Sawamura (5-1) s’est mérité la victoire, tandis que Conner Greene (1-1) a vu la défaite s’ajouter à sa fiche.

Un coussin pour les Red Sox et les Blue Jays

Les victoires des Blue Jays et des Red Sox, jumelés à la défaite des Yankees, ont offert des coussins un peu plus confortables aux deux premières formations dans la course aux séries éliminatoires.

En vertu d’une fiche de 86-65, la formation du Massachusetts détient le premier des deux billets de meilleurs deuxièmes donnant accès aux éliminatoires. Les Blue Jays sont en possession du second, un match derrière les Red Sox.

Pour leur part, les Yankees accusent un match et demi de retard sur la seule formation canadienne du baseball majeur.