Une éclosion force la fermeture d’une école primaire à Sherbrooke

L’école primaire du Cœur-Immaculé, à Sherbrooke, doit fermer ses portes et son service de garde en ce début de semaine en raison d’une éclosion de COVID-19.

À ce jour, le virus a infecté au moins 28 personnes réparties dans 11 classes, sur les 34 que compte l’école, a indiqué le centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), dimanche.

Conséquemment, la direction a décidé de fermer l’école et le service de garde lundi et mardi, le temps de compléter le dépistage des élèves et membres du personnel. L’école est fréquentée par un peu plus de 700 enfants.

Déjà, une première clinique de dépistage s’est tenue samedi pour les élèves de 4e, 5e et 6e année, à laquelle plus de 170 familles ont participé. Une nouvelle clinique se tiendra lundi, cette fois-ci pour les élèves de tous les niveaux.

«Le CSSRS tient à rassurer les parents des élèves et les membres du personnel de l’école du Cœur-Immaculé; bien que l’établissement soit tout à fait sécuritaire, des mesures d’appoint seront ajoutées et une vigilance de tous les instants sera exercée lors du retour à l’école des élèves», a-t-on assuré par communiqué.

À voir aussi