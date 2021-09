Zélie la pirate: un projet jeunesse pour Aurélie Cabrel

Mère de deux jeunes enfants, Aurélie Cabrel a lancé l’an dernier, en France, son premier projet jeunesse : Zélie la pirate. Le livre CD, coécrit par quatre auteurs et qui paraît ce mois-ci au Québec, compte une préface signée par le père d’Aurélie... un certain Francis Cabrel. Le Journal s’est entretenu avec elle.

Est-ce parce que vous êtes mère que ce projet vous est venu en tête ?

« Bien sûr ! C’est un projet qui est né il y a quelques années maintenant. J’avais ma première fille, Mona, et je cherchais un conte musical où il y avait de l’écriture, des illustrations, des chansons, etc. Et à part les grands classiques que l’on connaît un peu tous en francophonie, je n’ai rien trouvé d’autre. Je suis entrée chez moi et avec mon mari [Esthen Dehut], on s’est dit qu’on allait partir un projet jeune public. »

Comment le personnage de Zélie la pirate est-il arrivé ?

« Quand on a décidé de faire un projet jeune public, on a appelé deux amis à nous, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. On s’est tous mis autour d’une table, les quatre ensemble, et on a commencé à réfléchir au monde dans lequel allait se passer cette histoire-là. Très rapidement, c’est la piraterie qui nous est arrivée. Dans ce monde un peu masculin, on a voulu apporter un peu de féminité et on a décidé de faire de notre héros une héroïne. »

Pourquoi avoir demandé à votre père de signer la préface de l’album ?

« Je n’ai rien demandé du tout, en fait ! Un jour, j’ai fait écouter le projet à mon père, qui l’a beaucoup aimé. Et comme c’était le premier livre jeune public qu’on fabriquait, je ne savais pas vraiment s’il fallait une préface. Quand j’en ai parlé à mon père, il m’a dit qu’il allait la faire. Je trouve cette préface magnifique. C’est vraiment la passation d’un père à sa fille et d’une fille à ses enfants. Mon père me racontait des histoires quand j’étais petite, et maintenant, c’est sa fille qui en a raconté une. Comme on dit, la boucle est bouclée. C’est vraiment très touchant. »

L’album connaît beaucoup de succès en France et il vient maintenant de paraître au Québec. À quel accueil vous attendez-vous ?

« Je ne sais pas quel accueil j’attends. Mais je suis assez convaincue que Zélie a sa place de l’autre côté de l’océan. Je pense que Zélie a vraiment la capacité de pouvoir accompagner vos enfants avec beaucoup de douceur.

« Le Québec, c’est vraiment une famille de cœur. J’ai toujours vraiment beaucoup aimé y aller. Je pense que si je devais vivre ailleurs qu’en France, ce serait au Québec. C’est très sincère. Je travaille avec des collaborateurs québécois parce que j’aime votre façon de parler et de voir les choses. Je trouve qu’il y a une ouverture d’esprit et une douceur naturelle qu’il n’y a pas ailleurs. »

Votre dernier album musical remonte à 2014. Allez-vous éventuellement faire d’autres albums pour adultes ou vous tourner vers les projets jeunesse ?

« J’ai découvert vraiment quelque chose dans le projet jeune public. On peut aller où on veut. Et on a un retour des enfants qui est tellement amoureux, chaleureux et plein de sincérité. C’est comme si on vivait dans un monde où la méchanceté n’existait pas. J’ai l’impression d’être dans un monde plus moelleux. Et pour traverser la crise sanitaire, je me sens assez en sécurité là-dedans. »

♦ Le livre CD Zélie la pirate est sur le marché.