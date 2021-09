Aaron Jones relance les Packers

Le porteur de ballon Aaron Jones a trouvé la zone payante à quatre reprises et les Packers de Green Bay ont défait les Lions de Detroit 35 à 17, lundi soir, au Lambeau Field.

Il s’agit d’une victoire qui fera plaisir aux partisans du club du Wisconsin, eux qui avaient toutes les raisons de s’inquiéter après la première semaine d’activités. Lors de celle-ci, les Packers (1-1) avaient été humiliés 38 à 3 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Dans ce duel, le quart-arrière Aaron Rodgers avait connu une performance lamentable. Le vétéran de 37 ans a beaucoup mieux fait face aux Lions, lui qui a complété 22 de ses 27 passes pour des gains de 255 verges et quatre touchés.

Trois de ses quatre passes pour des majeurs ont été à Jones. C’était la première fois de sa carrière que le demi offensif inscrivait autant de touchés via les airs. Le numéro 33 des Packers a également franchi la ligne des buts sur une course. Jones a conclu son affrontement avec 67 verges de gains au sol et 48 verges obtenues via des attrapés.

Davante Adams a aussi connu une bonne partie. Le receveur de passes a mis la main sur huit ballons pour 121 verges.

Chez les Lions (0-2), Jared Goff a réussi 26 de ses 36 relais pour 246 verges et deux touchés. Il a aussi été victime d’un larcin. La formation du Michigan était en avance par trois points après deux quarts, mais elle n’a pas été en mesure de suivre le train Jones en deuxième demi.