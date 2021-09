Alexandre Boulerice réélu

Le chef adjoint du Nouveau parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice, a été réélu pour un quatrième mandat dans Rosemont-La Petite-Patrie.

Vers 23h30, le seul élu néo-démocrate au Québec depuis deux ans récoltait plus de 48% des votes exprimés.

«Je suis un peu ému en ce moment. Être élu quatre fois de suite au parlement c’est quelque chose», a lancé M. Boulerice.

Il était largement favori pour l’emporter, lui qui avait résisté à la débandade du NPD en 2019. Treize élus du parti de gauche avaient perdu leur siège au Québec, dont 10 aux mains du Bloc.

Le porte-parole du NPD en matière de patrimoine s’est dit prêt à travailler de nouveau avec un gouvernement libéral minoritaire.

«Les gens veulent que ça avance, a-t-il souligné lundi. Comme disait Jack Layton : “Travaillons ensemble”. C’est l’attitude qu’on a eue dans les deux dernières années. C’est ça qu’on va avoir encore comme attitude.»

Vers un gain

Alexandre Boulerice s’est réjoui de la bonne performance de sa collègue Ruth Ellen Brosseau, dans Berthier-Maskinongé, qui était en voie de faire un retour au parlement, après avoir été vaincue en 2019.

«Rajouter Ruth Ellen Brosseau, ce serait une belle victoire. L’idée c’est d’être en croissance et c’est ce qu’on voit ce soir», a-t-il affirmé.

Bien que cela s’enlignait pour être le seul gain néo-démocrate de la soirée au Québec, M. Boulerice juge que le message de Jagmeet Singh passe auprès des Québécois.

«On est au diapason de plusieurs valeurs progressistes des Québécois. On a parlé de logement, de crise climatique, de faire payer les ultra-riches. Ça résonne auprès des gens», a-t-il soutenu.

L’ex-journaliste et conseiller syndical a été élu dans la vague orange de 2011. Mené par Jack Layton, le NPD était passé d’un seul député à 59 élus au Québec pendant cette élection.

M. Boulerice avait alors réussi à ravir la circonscription de Rosemont-La Petite-Patrie au Bloc Québécois. Le parti souverainiste y a régné sans partage entre la formation du parti en 1991 et 2011.

Depuis, le NPD n’est jamais passé proche de répéter son score historique de 2011 au Québec.

Après une élection difficile en 2015 où le parti a perdu une quarantaine de sièges au Québec, le vote néo-démocrate s’est effondré au dernier scrutin, laissant Alexandre Boulerice comme seul Québécois de sa formation à la Chambre des communes.

Lutte serrée pour le deuxième rang

En 2019, les candidats du Parti libéral et du Bloc québécois avaient terminé respectivement en deuxième et troisième place, avec 24,2% et 23,8 % des votes.

En milieu de soirée, ce scénario semblait vouloir se répéter.

Cet automne, la candidate libérale est l’ex-hockeyeuse olympique Nancy Drolet.

Celle-ci a remporté une médaille d’argent aux Jeux de Nagano en 1998 et a remporté plusieurs championnats du monde de hockey sur glace. Mme Drolet habite Repentigny, mais affirme avoir un lien fort avec Rosemont-La Petite-Patrie.

Le Bloc québécois mise de son côté sur la jeunesse avec la candidate Shophika Vaithyanathasarma.

Mme Vaithyanathasarma est d’origine sri lankaise et a grandi à Montréal. Celle qui est étudiante au baccalauréat en mathématiques est également membre du Conseil jeunesse de Montréal depuis 2019.

