Armes à feu: deux Québécois arrêtés en Ontario

L’unité des armes à feu et des gangs de rue de la police d’Ottawa vient d’inculper cinq individus, dont deux Québécois pour diverses infractions liées à des armes à feu et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Kenny Deville, 20 ans, de Repentigny, dans Lanaudière, et Maxim Lifshits, 22 ans, de Montréal, ont été arrêtés le 19 septembre.

En Ontario, Jerry Louis, 22 ans, d’Ottawa; Maria Jane Parro, 47 ans, d’Ottawa; et Lyndsey-Dawn Dawn Porteus, 32 ans, de Carleton Place, ont aussi été arrêtés le 19 septembre. Ils ont tous comparu le 20 septembre devant les tribunaux.

Dimanche, des agents patrouilleurs du Service de police d’Ottawa ont été appelés pour une collision près de l’intersection des rues Dalhousie et Rideau à Ottawa.

À leur arriver sur place, l’un des véhicules impliqués dans l’accident avait quitté la scène, mais il a été repéré par les agents au bout de quelques minutes, non loin de l’endroit où est survenue la collision.

Au cours de leur enquête, les agents ont trouvé une arme de poing liée au crime et des drogues dans le véhicule.

Les cinq personnes à bord ont été arrêtées.