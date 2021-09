Commencez vos achats de Noël dès maintenant

En butinant des Reels sur Instagram, une courte vidéo m’a bien fait rire, mais très révélatrice de ce qui nous attend. C’est celle d’un jeune déballe pour son anniversaire sa toute nouvelle console de jeu PS5, mais surprise, c’est plutôt deux consoles qu’il a devant lui, une PS3 et une PS2 collées ensemble par du gros ruban.

Depuis des mois, les pénuries de puces pour les consoles, les voitures, les ordinateurs et tutti quanti mettent à mal les chaînes d’approvisionnement. Des pénuries qui ne disparaîtront pas avec la magie de Noël, au contraire, le temps de fêtes et autres Vendredi fou et Cyberlundi ne feront qu’exacerber les problèmes.

Grâce à la pandémie, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont sous tension. La vague annuelle d'achats des fêtes de fin d'année promet de mettre à rude épreuve toute la logistique de production et d’expédition, les usines et les routes maritimes. Cela ne fera qu'aggraver les retards d'expédition, les ruptures de stock et l’inflation.

Effet domino

Quand la planète a été mise sur pause début 2020, la demande s’est effondrée en Occident, mais les populations et les entreprises en Asie moins riches qui n’ont pu profiter des aides comme nos PCU n’ont pu relancer leurs opérations à leur pleine capacité.

De plus, chaque pépin logistique ou sanitaire crée une série de crises secondaires non négligeables. Par exemple, le porte-conteneurs qui a bloqué fin mars tout le trafic maritime dans le canal de Suez, l’éclosion de Covid qui a forcé la fermeture du quatrième port à conteneurs du monde et celle partielle du troisième.

Incapables d’accoster à cause des ports saturés, il y a eu jusqu’à 46 porte-conteneurs immobilisés au large de la Californie.

Ajoutez à cela la pénurie de conducteurs de camion qui sévit depuis plusieurs années partout au monde et la forte demande du commerce en ligne, et vous avez la recette parfaite des ruptures de stock.

Vous direz, « pourquoi alors ne pas offrir des vêtements à Noël » qui en effet ne comportent aucune composante technologique. Et bien sachez que les grandes fabriques de tissus que sont le Vietnam, l’Indonésie, le Cambodge et la Thaïlande ont été partiellement mises KO par le variant Delta de la Covid et contraintes à fermer ou à rester partiellement ouvertes en obligeant les travailleurs à séjourner et à dormir dans les usines.

Les achats locaux à la rescousse

À cause du variant Delta, Adidas a perdu la majeure partie de sa production vietnamienne et la marque de jouets Hasbro a annoncé avoir augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts du transport maritime.

À l’inverse, les produits locaux, les chèques-cadeaux ou encore les vacances à l’étranger, si la situation pandémique ne s’aggrave pas, seront de belles alternatives.

Il reste moins de cent jours avant Noël, et avec ou sans puces, dressez vos listes d’achat de Noël et n’attendez pas pour les commander si vous voulez les recevoir à temps.