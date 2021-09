Comment aider ma fille?

Séparée de son conjoint depuis trois ans, ma fille a obtenu la garde de leur fils qui a aujourd’hui 15 ans. Il voit son père à peine une fin de semaine par mois, car ma fille trouve qu’il a une mauvaise influence sur lui. Ce avec quoi je suis en total désaccord, mais elle ne veut rien entendre de mes arguments.

Mon petit-fils aimerait que son père ait recours à la justice pour faire revoir la décision de la garde, car il trouve que sa mère, qui souffre de schizophrénie, perd de plus en plus les pédales. Bien que je sache qu’elle se soigne mal et surtout sans régularité, je ne voudrais pas nuire à ma fille qui a toujours eu du mal à gérer sa vie, mais je crains pour l’année scolaire du jeune qui me semble avoir très mal démarré pour ce que j’en sais. Devrais-je m’en mêler selon vous ?

Mamie désemparée

Selon moi, vous devriez insister auprès du père pour l’inciter à mieux remplir son rôle auprès de son fils, quitte à retourner en cour s’il le faut. Il en va de l’équilibre futur d’un jeune qui a besoin d’être mieux encadré. Ce choc provoquera peut-être aussi votre fille à vouloir se reprendre en main. Je sais qu’il est toujours inconfortable de se mêler des affaires de nos proches, mais certains enjeux parfois nous y forcent, comme c’est votre cas présentement.