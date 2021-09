Dune démarre fort au box-office

Un mois avant sa sortie au Québec, Dune fait courir les cinéphiles en Europe. Sorti la semaine dernière dans plusieurs pays européens, le nouveau film de science-fiction du cinéaste québécois Denis Villeneuve a déjà récolté près de 38 M$ au box-office mondial.

Selon le site spécialisé Deadline Hollywood, ces premiers résultats aux guichets ont surpassé les attentes des experts. Ceux-ci avaient en effet plutôt prédit que les recettes de Dune oscilleraient autour de 25 M$ au terme de ce premier week-end d’exploitation dans 24 marchés internationaux. Mais il semble que le buzz et les critiques très positives ont réussi à convaincre les cinéphiles à aller voir le film en grand nombre.

C’est en Russie que Dune a obtenu le plus de succès pour l’instant. Le nouveau long métrage de Villeneuve y a engrangé plus de 7,6 M$ en trois jours, fracassant ainsi le record du meilleur démarrage pour un film sorti en septembre (détenu jusqu’ici par le film d’horreur Ça : chapitre 2). Dune a aussi connu un début de carrière fulgurant en France (7,5 M$), en Allemagne (4,9 M$), en Italie (2,6 M$) et à Taiwan (1,2 M$).

Encourageant pour la suite

Ces premiers résultats au box-office mondial s’avèrent très encourageants pour la suite des choses. Rappelons que Denis Villeneuve a abordé cette nouvelle adaptation du classique de Frank Herbert comme un diptyque et qu’il attend le feu vert du studio Warner Bros. pour pouvoir tourner la suite du film.

Le studio hollywoodien a déjà indiqué qu’il souhaitait évaluer les résultats au box-office avant de mettre en branle la seconde partie de Dune.

Son test le plus important au box-office surviendra certainement lors de sa sortie nord-américaine, le 22 octobre. C’est aussi à cette date que Dune déboulera enfin sur les écrans du Québec.