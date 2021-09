ST-VINCENT, Ronald



À Trois-Rivières, le 14 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Ronald St-Vincent, époux de Mme Claudine Lirette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Frédérick (Marie-Eve), ses petits-enfants Jérémy, Camille et Étienne, son frère René (Céline), ses soeurs Diane, feu Andrée et France, son beau-frère Michel (Hélène) et sa belle-soeur Céline, ses neveux et nièces, tous les enfants qu'il a généreusement accueillis ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 septembre 2021, de 13h à 16h et de 18h à 21h ainsi que le vendredi 24 septembre à 9h au salon de laLes funérailles auront lieu ce même vendredi à 11h en la Cathédrale de Saint-Jérôme.