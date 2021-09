Guy Nantel et les antivax

La semaine dernière, j’ai vu passer ce titre d’un article : Guy Nantel ridiculise les opposants au passeport vaccinal.

En fait, c’est faux. Guy Nantel ne ridiculise pas les antivaccins. Ce sont eux qui se couvrent de ridicule.

Comme le disait Jacques Parizeau, ces gens sont passés maîtres dans l’art de « s’autopeluredebananiser ».

ÇA VA PAS BIEN ALLER

Cette fois-ci, Guy Nantel a pris la peine de nous montrer à l’écran qu’il prévient les « interviewés » qu’il ne va garder que leurs pires réponses. Il les avertit que leurs propos vont se retrouver sur le web. Il les prévient que tout le monde va se moquer d’eux quand le vox pop sera en ligne.

Personne ne se fait piéger, personne ne peut plaider : « Je le savais pas ».

Ce qui est affligeant, ce n’est pas que les gens soient aussi ignorants, incultes, illogiques. C’est qu’ils soient fiers de l’être ! Ils sont tout contents d’étaler leur vacuité intellectuelle !

Bien sûr, on est découragé quand on entend des militants antivaccins qui participent à une manifestation antivaccins et qui ne savent pas que la COVID porte le chiffre 19 parce que c’est en décembre 2019 que le coronavirus a été détecté pour la première fois.

C’est désolant d’entendre que Castro était dictateur des Îles-de-la-Madeleine, que Bernard Derome fut le dictateur de l’Italie, ou que René Lévesque est un des patriotes de 1837. Mais je n’ai pas trouvé que les antivaccins étaient plus ploucs que les autres répondants aux autres vox pop de Guy Nantel.

Par contre, si tu manifestes pour la Terre et que tu ne connais rien à l’environnement, tu ne mets en danger la vie de personne.

Alors que si tu manifestes contre les vaccins, que tu travailles dans le système de santé, et que tu affirmes que : « Les vaccins raccourcissent l’espérance de vie », tu me fais peur et je n’ai pas envie que tu me soignes.

C’est pour cette raison que l’on a trouvé tellement jouissif ce récent vox pop de Guy Nantel.

En date du 17 septembre, il y avait 6 190 393 Québécois qui avaient eu leurs deux doses de vaccins (82 % de la population). Ce vox pop cinglant, c’est la vengeance des 6 190 393 citoyens vaccinés qui sont tannés que les autres ralentissent leur groupe. Tannés qu’ils engorgent le système de santé.

Pour tout vous dire, habituellement, les vox pop de Guy Nantel me font hurler de rire. Cette fois-ci, je n’ai jamais eu autant envie de pleurer.

ANNE EN FUME DE LA BONNE

Que des ploucs disent des niaiseries au micro de Guy

Nantel, c’est une chose. Mais que l’actrice Anne Casabonne écrive sur Facebook, à 13 reprises, que le vaccin COVID-19 est « de la marde », ça c’est inquiétant.

Et que 10 000 personnes aient « aimé » la publication de Casabonne et la trouvent « courageuse », ça, c’est terrifiant.

L’agent de la comédienne a écrit sur les médias sociaux : « Anne a pris la décision, la semaine dernière, de prendre une année sabbatique pour plusieurs raisons ».

On lui souhaite de se reposer. On lui souhaite « bonne santé ». Il ne faudrait pas qu’elle se trouve dans « la marde » si elle attrapait un certain virus.