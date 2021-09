Hydro alimentera la Grosse Pomme

Hydro-Québec travaille depuis des années à percer le marché américain. C’est maintenant chose faite, et par la plus grande porte qui soit.

La société d’État vient de remporter le plus récent contrat de fourniture d’électricité de la ville de New York. Il s’agit de son plus important contrat d’exportation de son histoire.

Par ce contrat, Hydro s’engage à transporter vers la Grosse Pomme 1 250 mégawatts (MW) d’énergie propre – de quoi alimenter plus d’un million de foyers – remplacera progressivement, dès 2025, les énergies fossiles qui représentent actuellement plus de 85 % des approvisionnements en électricité de la région.

