«La Tour» : En conversation avec Patrick Huard

Au lendemain du gala des Gémeaux, où «La Tour» a reçu trois trophées (meilleur talk-show, meilleure réalisation et meilleur animateur), Patrick Huard s’est dit encore un peu sous le choc, quoiqu’extrêmement fier de son équipe et de l’ambiance d’ouverture qu’ils ont su créer sur leur plateau.

En voulant s’éloigner, dès le départ, des codes traditionnels du talk-show, Patrick Huard a instauré une nouvelle façon de concevoir ce genre d’émission. «D’ailleurs, c’est drôle d’avoir gagné le trophée d’animateur, parce que je n’anime pas. On a enlevé tout ce qu’un animateur fait habituellement, c’est la raison pour laquelle, par exemple, les noms des gens qui arrivent sont en surimpression. Je ne me sens pas tant comme un animateur que comme un jaseux professionnel, mais cette catégorie n’existe pas au Gémeaux.»

Espace ouvert

Dans ses remerciements, dimanche, il s’est félicité d’avoir su créer un espace de discussions ouvert, où tout le monde n’est pas obligé d’être d’accord. «Notre gros travail est de créer un endroit propice où les gens se sentent confortables pour discuter, et qu’ils aient envie de se livrer, d’avoir du fun et d’être curieux envers les autres. On essaie de provoquer des rencontres étonnantes et qui sont enrichissantes pour ceux qui viennent sur l’émission.»

Le décor de l’émission est très important pour créer cette sorte d’espace neutre et convivial, de même que le ton général de l’émission. «On a créé une vraie ambiance, a-t-il expliqué. On a d’abord fermé le 4e mur, ce n’est pas un décor avec trois panneaux qui se déplacent. Ensuite, la base de la conversation, pour moi, ce n’est pas d’être d’accord, mais d’avoir de l’empathie pour la personne qui émet une opinion différente. Il s’est quand même dit des choses parfois dures dans la première saison, mais toujours sans mesquinerie et sans vouloir être blessant.»

Droit de regard

Si les invités se sentent aussi à l’aise, c’est parce qu’ils ont la possibilité de se rétracter. «On leur demande de s’exprimer librement et, à la fin de l’émission, s’ils ont dit des choses avec lesquelles ils ne sont pas à l’aise, ou qu’ils ont l’impression de s’être mal exprimés, on l’enlève, a-t-il révélé. On ne discute pas. Je préfère avoir des gens qui se sentent libres et qui vont nous donner cinq ou six affaires de plus, dont ils sont très fiers, plutôt qu’ils aient peur de dire quelque chose.»

Comme les émissions de «La Tour» sont enregistrées, les tournages sont aussi beaucoup plus longs que le résultat en ondes. «On tourne beaucoup plus, car il y a parfois du temps de conversation qui permet de s’apprivoiser avant d’arriver au cœur du sujet. Il y a des gens que je ne connais pas, mais il y en a beaucoup avec qui j’ai des liens. Je les connais humainement. Par exemple, j’ai travaillé plusieurs fois avec Sophie Lorain. Quand je m’assoie avec elle, je suis empreint de tout ce que je connais d’elle. C’est comme si je m’étais entrainé pendant trente ans pour faire ça.»

Anecdote

Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi Patrick Huard n’a plus ses cheveux blancs, la raison est simple. «Je les avais gardés, avec cette coupe, pour être raccord pour la saison 2 de la série «Les Honorables», que l’on a finalement faite au printemps. Quand je finis de tourner un personnage, je me réapproprie mon poil, c’est la première chose que je fais.»

Après une pause en raison de la soirée électorale, «La Tour» est de retour dès ce mardi, à 19, à TVA.