L’élection pandémique

Qui peut prétendre que le poids psychologique de cette pandémie qui n’en finit plus de nous perturber n’a pas d’incidence sur notre façon de voter aujourd’hui ? En effet, nous savons tous à quel point notre vie a été bouleversée depuis un an et demi.

Qui n’a pas disjoncté durant ces longs mois ? Qui a été à l’abri de l’insomnie, de l’angoisse froide, c’est-à-dire de la peur irrationnelle des autres, tous des contaminateurs potentiels y compris nos proches ?

Qui a été épargné des réactions d’agressivité dans des situations qui ne le justifiaient guère ? Combien d’agressions verbales et de passages à l’acte de la part de personnes d’apparence inoffensive ? Et que dire des périodes de fatigue inexplicable, de découragements subits, de radotage et d’envie de fuite – mais vers quels horizons ? – qui se sont abattues sur nombre d’entre nous ? Que dire aussi de la difficulté à se concentrer vécue autant chez les jeunes que les plus âgés ? Et quelle épreuve que la lassitude intellectuelle qui a touché tant de personnes, freinant ainsi la capacité de lire et de débattre des idées !

Dérapages

Autrement dit, faut-il s’étonner du clivage des opinions, de la radicalisation des discours et de la violence réelle qui ont teinté et ont fait déraper à certains moments des acteurs de cette inqualifiable campagne électorale ?

La morale et l’éthique politique en ont pris pour leur rhume. Avec un peu de recul, l’on découvrira sans doute qu’il y a eu une accentuation du désintérêt pour la politique, une conséquence grave pour ceux et celles qui ont choisi d’en faire métier.

Dans quel état d’esprit les citoyens qui vont voter ont-ils choisi leur camp ?

Cette campagne électorale a été une expérience difficile, dommageable même pour la démocratie déjà si fragilisée par une radicalisation des enjeux politiques. La COVID-19, qui le niera, a contaminé la campagne électorale. L’Histoire nous dira avec quelles conséquences.