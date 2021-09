Mathieu Choinière concentré à aider l’équipe

Le Québécois Mathieu Choinière, qui ne cesse de prendre du galon avec le CF Montréal, a souri en entendant les propos de Patrice Bernier à l’effet qu’il pourrait devenir un jour le capitaine du club. Venant d’un ancien joueur ayant lui-même porté le brassard à Montréal, c’est plutôt flatteur.

• À lire aussi: Bond de deux places au classement

• À lire aussi: Quel prix pour Djordje Mihailovic?

«J’ai été surpris, je ne m’attendais pas à ça, a-t-il brièvement réagi, lundi, lorsqu’interrogé sur le sujet durant le point de presse de l’équipe. J’étais content de l’entendre, mais je vais continuer de travailler fort et de tout donner pour le club.»

«C’est un compétiteur, c’est quelqu’un qui n’aime pas perdre. Il veut gagner et se donne à fond... Dès qu’il y a un obstacle, il ne s’arrête pas. J’aime cette volonté et potentiellement, selon moi, ça ne me surprendrait pas que ce petit gars-là devienne capitaine du CF Montréal», avait lancé Bernier, dans la baladodiffusion «La Dose», animée par Jean-Philippe Bertrand et propulsée par TVA Sports.

«Il peut être quelqu’un qui pousse les valeurs de ce club, en espérant qu’il continue de s’imposer comme joueur et qu’il devienne un élément important pour les prochaines années. Je parle pour le futur, pas nécessairement pour demain matin», précisait toutefois Bernier, vantant l’attitude, le comportement et la détermination du joueur durant son long parcours au sein de l’Académie de l’organisation.

Martin Chevalier / JdeM

Mercredi à Halifax

Dimanche, dans la victoire de 2 à 0 face au Fire de Chicago, Choinière a été utilisé pendant 90 minutes. Il est d’ailleurs devenu le joueur formé à l’Académie ayant disputé le plus de minutes avec la première équipe, devant Wandrille Lefèvre, à l’époque de l’Impact.

Âgé de 22 ans, l’athlète originaire de Saint-Alexandre, en Montérégie, a notamment été de la formation partante 15 fois depuis le début de la présente saison dans la Major League Soccer.

En attendant son prochain match en MLS, samedi à Columbus, le CF Montréal doit affronter le Wanderers FC lors des quarts de finale du Championnat canadien, mercredi, à Halifax. Encore une fois, il faut s’attendre à retrouver Choinière dans le onze partant.

- Également disponible durant le point de presse de lundi, Romell Quioto s’est dit heureux de la chimie qui s’installe tranquillement entre Djordje Mihailovic et lui. «On développe une relation hors du terrain, mais plus important encore, sur le terrain, a indiqué Quioto, parlant de cohésion et de synchronisme entre les deux joueurs à l’attaque. Je suis content que ça commence à donner des résultats.»