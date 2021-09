«Mon cher Guy, c’est à ton tour de te laisser parler d’amour»

La direction du Canadien a réuni d’anciens coéquipiers de Guy Lafleur avec le Canadien pour célébrer le 70e anniversaire de naissance du légendaire Démon Blond. Guy était heureux de revoir ses amis, qui ont profité de l’occasion pour se remémorer les belles années et les beaux moments qu’ils ont partagés avec le Numéro 10. Également, les histoires de l’épopée de sa carrière et des exploits sur la glace étaient présentes. Aujourd’hui, nous voulons te dire combien nous t’aimons et que nous sommes avec toi pour souligner ton anniversaire : Guy, Guy, Guy, joyeux anniversaire !

Photo courtoisie

Guy Lafleur était tout souriant lors de la traditionnelle coupe du gâteau. Je me considère comme choyé d’avoir été invité à sa fête.

Photo courtoisie

Le propriétaire du Resto Vieux Four Manago, Roberto Manago, qu’on aperçoit en compagnie de Guy Lafleur, était heureux que Lafleur ait décidé de célébrer son anniversaire à son restaurant.

Photo courtoisie

Guy Lafleur est entouré de ses fils, Marc et Martin.

Photo courtoisie

Guy Lafleur a marqué le but égalisateur ; Mario Tremblay a fait la passe à Yvon Lambert, qui a marqué le but victorieux de prolongation lors de l’élimination des Bruins en 1979.

Photo courtoisie

Dans sa jeunesse, Geoff Molson, qu’on aperçoit en compagnie de Guy Lafleur et de France Margaret Bélanger, présidente sports et divertissement du Groupe CH, assistait aux matchs et aux pratiques des joueurs présents à l’anniversaire.

Photo courtoisie

Parmi les anciens coéquipiers de Guy Lafleur, il y avait les défenseurs Rick Green et l’ancien membre du trio du Big Three de défenseurs Guy Lapointe.

Photo courtoisie

Guy Lafleur est avec ses coéquipiers Réjean Houle, qui a remporté plusieurs coupes Stanley, et Guy Carbonneau, l’ancien capitaine du Canadien.

Photo courtoisie

Guy Lafleur est entouré de ses anciens capitaines avec le Canadien, Yvan Cournoyer, Bob Gainey et Serge Savard.

Photo courtoisie

Un moment historique : Yvan Cournoyer, Guy Lafleur et Serge Savard ainsi que Bob Gainey, Guy Carbonneau et Guy Lapointe, qui les entourent, sont tous des membres du Temple de la renommée du hockey.

Photo courtoisie

Guy Lafleur est en compagnie de l’ancien défenseur du Canadien Pierre Bouchard.