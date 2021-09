Retour en présentiel encore reporté dans la fonction publique

En raison de la 4e vague et de la hausse des cas de COVID, le retour en présentiel dans la fonction publique, qui devait commencer le 4 octobre, est reporté à une date ultérieure.

Le gouvernement du Québec annoncera la date du retour graduel des employés dans les bureaux gouvernementaux quand la situation sanitaire le permettra.

«La situation épidémiologique nous pousse à reporter de nouveau le retour dans les milieux de travail. À titre d’employeur responsable, la santé et la sécurité des employés de la fonction publique sont primordiales. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble du personnel pour leur excellent travail et leur collaboration depuis le début de la pandémie», informe la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonial LeBel.

Depuis le début de la pandémie, la majorité des travailleurs de la fonction publique québécoise travaille à distance.

Revenu Québec avait pour sa part déjà annoncé au début septembre que le retour au bureau de ses employés ne se ferait pas avant le 10 janvier 2022, toujours selon la situation sanitaire.

Le gouvernement du Québec vise aussi, selon l’évolution de la pandémie, à ce que ses travailleurs alternent entre présentiel et travail à distance lors de leur retour au bureau.