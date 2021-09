Suivez l'élection sur nos plateformes

Les Québécois et les Canadiens risquent de vivre une soirée forte en émotions, ce soir, alors que les votes seront dépouillés de l’Atlantique jusqu’au Pacifique, sans compter ceux qui arriveront par la poste et qui ne seront comptabilisés qu’à partir de demain. Pour ne rien manquer, nous vous invitons à passer la soirée avec nous : lisez nos analyses, consultez les résultats en direct sur nos plateformes ce soir – cette nuit même – et dans Le Journal de demain.

Notre sondeur Jean-Marc Léger, qui prévoit avec le plus de précision les résultats électoraux depuis plusieurs années, nous l’a annoncé en quatre mots samedi : « Ça va être serré. »

Plusieurs scénarios sont effectivement toujours possibles ce soir, en fonction de l’humeur des électeurs au cours des quatre dernières journées de la campagne, dont celle d’aujourd’hui.

Pour vous informer le plus rapidement et le plus fidèlement possible, nous avons affecté une cinquantaine de reporters qui suivront les luttes les plus intéressantes aux quatre coins du Québec et avec les chefs ailleurs au Canada.

Nos chefs des bureaux politiques, Guillaume St-Pierre et Rémi Nadeau, et notre chroniqueur politique Antoine Robitaille suivront les trois principaux chefs là où ceux-ci apprendront le verdict de l’électorat.

Sur notre application

Nous pourrons attendre les résultats jusqu’à minuit pour la première impression de notre édition de papier, mais notre couverture se poursuivra toute la nuit sur notre site web et dans notre nouvelle application QUB.

Je vous invite d’ailleurs à télécharger cette application sur votre téléphone intelligent dès aujourd’hui, dans l’App Store et dans Google Play, pour ne rien manquer du déroulement de cette soirée.

Durant toute la journée, vous pourrez lire les analyses de fin de campagne des chroniqueurs du Journal et écouter celles des animateurs de QUB radio dans cette nouvelle application.

Dans la page Info de QUB, vous retrouverez l’ensemble des reportages des journalistes du Journal et de TVA Nouvelles, déployés aux quatre coins du Québec, afin de mieux suivre le déroulement de la journée de vote. En soirée, les émissions spéciales de LCN et de QUB radio seront accessibles pour vous dans QUB.

Carte du pays

Finalement, un outil interactif détaillé vous permettra de suivre le dépouillement des votes de minute en minute partout au Canada.

Quel que soit l’écran sur lequel vous utilisez QUB, vous aurez accès aux résultats en direct grâce à l’outil ci-dessus. Vous pourrez le consulter autant sur votre ordinateur que sur votre téléphone ou votre tablette.

Pour voir comment les partis font le plein ou non de circonscriptions, vous pourrez cliquer sur la carte du Canada et trouver, province par province, circonscription par circonscription, l’état des résultats.

L’outil vous permettra aussi de suivre la soirée électorale de TVA Nouvelles grâce au débrouillage de LCN.

Il y a peu de soirées dont on se souvient longtemps au cours d’une vie. Celle d’aujourd’hui pourrait en être une.

À ce soir... et à demain !

Dany Doucet

Rédacteur en chef