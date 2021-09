Un corps inanimé retrouvé dans un bâtiment incendié à Nicolet

Un corps inanimé a été retrouvé dans un immeuble commercial et résidentiel qui est la proie des flammes depuis lundi matin à Nicolet, dans le Centre-du-Québec.

La victime a été transportée d’urgence en centre hospitalier et son état est jugé critique, selon la Sûreté du Québec (SQ).

L’identité de cette personne n’a pas été dévoilée et la police a indiqué, dans un courriel, qu’il est trop tôt pour déterminer la cause et les circonstances du sinistre. L'enquête a toutefois été confiée à la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Mauricie.

Vers 9 h, les pompiers s’affairaient toujours à combattre le brasier, qui ravage la Place du 21-Mars, au centre-ville de Nicolet. Ils ont été prévenus du début de l’incendie vers 6 h 30 du matin.