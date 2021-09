DROUIN, Gilles



À Anjou, le 22 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gilles Drouin.Il laisse dans le deuil ses filles Linda et Guylaine, son fils Christian, son petit-fils Éric, sa compagne Suzanne, ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces, neveux et ami(e)s.Une rencontre aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 afin de vous permettre de rendre un dernier hommage à notre père. Pour plus d'informations sur cette rencontre, contactez Christian Drouin au 514-577-9996.