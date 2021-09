PELLETIER, Honorius



De Repentigny, le 16 septembre 2021, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé M. Honorius Pelletier, époux de feu Mme Cécile Pelletier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Renelle (Michel Ledoux), Sylvie et Carole (Daniel Jasmin), ses petits-enfants: Marc (Annabelle), Simon (Marie-Élaine), Marianne et Camille, ses arrière-petits-enfants: Albert, Alice et Tom, ses soeurs: Mariette, Gisèle et Julienne, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 23 septembre de 19h à 22h et le vendredi 24 septembre de 9h à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le vendredi 24 septembre à 11h à l'église Notre-Dame-des-Champs de Repentigny.