«Bête Noire», un succès international

Après avoir remporté quatre prix au dernier gala des Gémeaux, «Bête noire» connaît aussi un succès à l’international. Les États-Unis, la Norvège et l’Australie ont déjà acheté les droits de diffusion, et d’autres territoires devraient s’ajouter prochainement.

Comment un jeune garçon de 16 ans peut commettre une tuerie dans son école, et l’impact de cet évènement sur sa famille, c’est ce que raconte la série «Bête noire» («Dark Soul» en anglais), écrite par Annabelle Poisson et Patrick Lowe. Dès le début du projet, les auteurs savaient que cette histoire pourrait trouver une résonance à l’étranger.

«Au Québec, on a connu une des premières tueries dans une école avec quelqu’un qui avait un objectif bien précis, à Polytechnique, a avancé Patrick Lowe, auteur et producteur. Par la suite, il y a eu Dawson. Aux États Unis, il y en a eu beaucoup plus depuis Columbine, en 1999. C’est un phénomène qui devient mondial. En plus, l’angle que l’on a choisi, l’impact de ce geste dans la famille qui se pose des questions, n’avait jamais été abordé en fiction.»

Toutefois, pour vendre ce genre de projet à des diffuseurs à travers le monde, il faut faire preuve de finesse. «On savait que c’était un sujet sensible, a indiqué Chrystine Girard, cheffe de la distribution internationale chez le producteur Encore. On avait deux scénarios possibles, soit les diffuseurs embrassent la série et ont le courage de la présenter, parce qu’il y a un certain niveau de risques. Soit ils détournent les yeux et ils ne veulent pas montrer ça chez eux. Honnêtement, on a eu les deux réactions.»

D’autres ont aussi décidé d’attendre un peu avant de prendre leur décision, comme la Norvège, par exemple, qui a récemment commémoré le dixième anniversaire de la tuerie d’Utøya. «On leur a présenté la série au printemps et ils ont attendu la fin de l’été pour l’acheter. Ils commencent la diffusion le 1er octobre prochain. Mais tous ceux qui ont vu «Bête noire» ont été bouleversés, et ils ont tous souligné la qualité des textes, de la réalisation, ainsi que la performance des comédiens.»

Aux États-Unis, c’est le site de streaming Link.TV, qui rejoint près de 22 millions de foyers américains, qui débutera la diffusion également au 1er octobre, tandis que l’Australie ne la mettra en ondes qu’en mars 2022. «Un grand territoire européen a également signifié son intérêt et l’entente devrait être signée dans les prochaines semaines.»

Impact des prix

Selon Chrystine Girard, les prix ou les festivals («Bête noire» a récemment été finaliste à «Séries Mania» en France) créent un rayonnement et apportent un sceau de reconnaissance, autant de la part de l’industrie que du public.

Et ça fait aussi très plaisir aux auteurs. «On écrit pour que ce soit vu, et plus c’est vu, plus on est heureux, s’est félicité l’auteur et producteur. C’est toujours agréable de voir que les gens sont au rendez-vous vous quand on crée quelque chose.»

«Bête noire» sera à nouveau diffusée sur Séries Plus, le mercredi, à 21 h, à compter du 22 septembre.