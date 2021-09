BUREAU

Frère Henri-Louis, CSV



est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 19 septembre 2021, à l'âge deet dans sa 82e année de vie religieuse dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada (1939 - 2021).Le F. Henri-Louis Bureau était né le 24 décembre 1918, à St-Méthode de Beauce, diocèse de Québec. Il était le fils de feu Bernard Bureau et feu Georgiana Grenier.Le F. Henri-Louis Bureau a été professeur / éducateur dans divers milieux au Québec: Rawdon, Berthierville, Joliette, Rigaud. Il a été missionnaire en Haïti et s'est dévoué en particulier à Port-de-Paix, Gonaïves, Cazeau, Port-au-Prince pendant près de 20 ans. Il a aussi servi la mission viatorienne de Taichung (Taïwan) pendant 7 ans.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil des cousins et cousines, neveux, nièces et de nombreux amis au Canada, en Haïti et à Taïwan.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le mercredi 22 septembre 2021 à 19 h 30 à la chapelle de la132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTELes funérailles du F. Henri-Louis Bureau seront célébrées en présence des cendres, au même endroit, le jeudi 23 septembre 2021 à 14 h.L'inhumation aura lieu au Cimetière de la Congrégation à Joliette le dimanche 3 octobre 2021 à 15 h.450-759-7148 info@rflanaudiere.com