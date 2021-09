Début d’un procès pour le meurtre d’une «victime innocente»

Un Montréalais qui est accusé d’avoir lâchement poignardé dans le dos une « victime innocente », qui allait tout simplement prendre un verre avec son ami, a commencé à subir son procès pour meurtre, mardi.

« Ce soir-là, l’accusé était agressif. Il cherchait à s’en prendre à quelqu’un. Le problème, c’est qu’il avait le moyen de ses ambitions. Il était armé d’un couteau », a soutenu Me Katherine Brabant, dans sa déclaration d’ouverture aux membres du jury.

Devant des proches de la victime, la procureure de la Couronne a relaté la soirée fatidique où Simon-Olivier Bendwell a trouvé la mort aux mains de Maxime Chicoine-Joubert.

Le 28 juillet 2019, le jeune homme âgé d’à peine 18 ans a eu le malheur de croiser ce dernier aux intersections des boulevards De Maisonneuve et Saint-Laurent, alors qu’il « ne le connaissait ni de près ni de loin », a-t-elle souligné.

Peu de temps avant l’agression, l’accusé venait d’avoir une altercation avec l’employé d’un restaurant Subway, qui a dû contacter les policiers.

Colère et agressivité

« Ce soir-là, la colère et l’agressivité de l’accusé ont culminé avec une attaque au couteau », a affirmé Me Brabant.

C’est en tentant de s’éloigner de son assaillant que la victime a reçu un coup de couteau dans le dos.

« Son ami, Alexander, a tout fait pour le ramener sur le trottoir. Et qu’est-ce qu’a fait l’accusé pendant que Simon-Olivier s’écroulait ? D’un pas décidé, il a quitté les lieux », a laissé tomber l’avocate.

Durant le procès qui doit se dérouler au palais de justice de Montréal dans les prochaines semaines, les membres du jury pourront prendre connaissance de nombreuses bandes vidéo de caméras de surveillance, ce qui leur permettra de mieux comprendre « l’état d’esprit » de Chicoine-Joubert.

L’attaque a aussi été filmée et les jurés pourront visionner les secondes « avant et après le coup de couteau ».

« Ces images seront un outil précieux, a-t-elle souligné. Vous remarquerez la rapidité avec laquelle l’accusé sort son couteau, sans raison. »

Recherches internet

L’accusé a aussi changé de téléphone, peu de temps après le meurtre. L’analyse de son contenu a permis de déterminer qu’il avait notamment fait deux recherches, soit « meurtre Montréal sentence » et « meurtre second degré définition », selon l’avocate.

Me Brabant, qui pilote le dossier avec Me Louis Bouthillier, a ajouté être persuadée de pouvoir démontrer au jury que Chicoine-Joubert a agi de façon « préméditée et délibérée ».

L’accusé est défendu par Me Marie-Hélène Giroux.

► Le procès se poursuit mercredi devant le juge Marc-André Blanchard.