Décès dans le ring: Camille Estephan propose une solution

Le décès de la jeune Mexicaine Jeanette Zacarias Zapata, le 28 août dernier à Montréal, a ébranlé profondément le milieu de la boxe.

Le promoteur Camille Estephan a une solution en tête pour diminuer les risques qu’un tel événement tragique se reproduise.

«On doit changer quelque chose. Ce n’est pas une option, il faut réagir. Ça fait plusieurs années que je demande de mettre en place une condition : si un boxeur a été mis K.-O. n’importe où dans le monde, il doit attendre au moins six mois avant de se battre au Québec», a-t-il affirmé en entrevue à l’émission de TVA Sports JiC, mardi.

«Même si tous les tests médicaux disent qu’ils sont en santé et aptes à boxer, il faut absolument mettre cet espace de six mois, a insisté Estephan. Ça ne peut pas éliminer le risque, mais ça le minimise grandement. J’ai vraiment espoir que cela va arriver un jour. Je vais pousser beaucoup pour ça.»

Le retour du roi de la jungle

Par ailleurs, il a aussi été question dans cet entretien du gala d’Eye of the Tiger Management mettant en vedette le poids lourd format géant Arslanbek Makhmudov au Centre Vidéotron de Québec, jeudi soir. L’événement sera diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 19h.

Makhmudov (12-0-0, 12 K.-O.), que l’on surnomme le Lion, tentera alors de défendre ses titres NABF et NABA contre l'Allemand Erkan Teper (21-3-0, 13 K.-O.).

Cinq autres combats sont au programme : Christian Mbilli (18-0-0, 17 K.-O.) contre Ronny Landeata (18-3-0, 11 K.-O.), Luis Santana (3-0-0, 1 K.-O.) contre Dave Leblond (4-7-0, 1 K.-O), Hubert Poulin (2-0-0) face à Stuart Twardzik (1-0-0, 1 K.-O.), Jean-Gardy François contre Jacob George (1-0-0, 1 K.-O.), et enfin Martine Vallières-Bisson (3-0-0) face à Lindsay Garbatt (9-7-2, 3 K.-O.).