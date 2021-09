Des chiens détecteurs de COVID-19 à l'aéroport de Miami

Alors que les gens recommencent à voyager, l'aéroport de Miami a trouvé une façon originale de dépister la COVID-19: des chiens qui reniflent les masques.

«À Miami, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, de cette capacité que certains chiens auraient de détecter par l’odeur la COVID», explique Diane Lamarre, pharmacienne.

Quelques chiens, dont Cobra et One Betta, ont été dressés pour la tâche. Lorsque les employés passent la sécurité, ils tendent leur masque et le chien les renifle.

«Ça fonctionne, ils ont identifié 1093 patients positifs en l’espace de huit jours à l’aéroport de Miami», souligne Mme Lamarre. «La façon dont on les a dressés, c’est que quand ils arrivent devant un masque qui dégage cette odeur-là, le chien s’assoit devant la personne. Ils ont validé, c’est vrai à 99%, ils sont fiables dans leur dépistage de la COVID.»

Le programme a tellement de succès qu'il a été allongé d'un mois, selon Web MD.

Si les chiens continuent à détecter la COVID-19 avec succès, ils pourraient, ainsi que d'autres canidés dressés, se rendre à d'autres aéroports ou même dans des écoles.