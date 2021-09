Fédérales 2021: le sondeur Léger a encore vu juste

Malgré une course très serrée, les électeurs canadiens ont donné raison au dernier sondage Léger-Le Journal puisque ses prédictions sont celles qui se sont le plus rapprochées des résultats réels du scrutin de lundi, se félicite le sondeur.

Photo d'archives Jean-Marc Léger

Sondeur

« On est la firme québécoise la plus précise au Canada durant les dernières élections. Ça, c’est une fierté pour moi », lance le sondeur Jean-Marc Léger.

Le scénario qu’il avait prédit vendredi s’est concrétisé lundi soir au moment de dépouiller les votes.

La firme Léger avait anticipé avec succès que les libéraux récolteraient 32 % des suffrages.

Le sondeur avait aussi prédit que le Parti conservateur du Canada (PCC) obtiendrait 33 % des votes, il en a finalement gagné 34 %.

Opinion changeante

« On remarque aussi que l’opinion politique est relativement stable au Canada durant la campagne, mais c’est au Québec que les opinions changent le plus. On a une note presque parfaite sur les résultats dans la province aussi. Pour ça, on est pas mal fier », commente M. Léger.

Le sondeur ajoute que plusieurs électeurs se décident lors du dernier week-end avant le vote, ce qui complique parfois sa tâche.

Malgré cela, il s’agit de la deuxième élection fédérale de suite où la firme Léger vise dans le mille. En 2019, les résultats de son dernier sondage publié avant le jour du scrutin étaient presque identiques aux résultats finaux.

Quelques incertitudes

Jean-Marc Léger avoue qu’il a eu quelques incertitudes sur les résultats de ses coups de sonde avant les élections, notamment par rapport à la situation du Bloc québécois.

« Une de mes inquiétudes durant la campagne, semaine après semaine, c’était de bien mesurer la montée du Bloc au Québec. Je l’ai finalement mesuré à 32 % », explique le sondeur.

Son autre défi était lié au Parti populaire du Canada (PPC) de Maxime Bernier.

« Eux, c’est une gang de crackpots, exprime Jean-Marc Léger. On se demandait s’ils allaient vraiment aller voter. Finalement, on les a bien saisis, mais ils ont quand même monté jusqu’à 8 % en Alberta et au Manitoba. C’est du sérieux. »