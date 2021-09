La trame sonore de «Rocky 3» pour nuire aux antivaccins

En attendant qu’une loi restreigne la tenue de manifestations anti-vaccins près des écoles, des parents exaspérés tentent de nuire à la diffusion de ces événements sur les réseaux sociaux.

Mardi, le succès Eye of the Tiger du groupe Survivor jouait en boucle près de l’école secondaire Henri-Bourassa à Montréal-Nord sur l’heure du midi, tandis que se tenait une manifestation. L’idée n’était pas d’ajouter de l’ambiance, mais bien de bloquer la retransmission de l’événement sur Facebook.

«Les robots de Facebook, quand il y a de la musique avec des droits, ils coupent le son des retransmissions. Eye of the Tiger, c’est la chanson que les robots reconnaissent le plus facilement», a expliqué Hans Labrie, un parent qui demande aux manifestants de laisser les enfants tranquille.

«Ils vont crier à l’extérieur des écoles avec des mégaphones et ils distribuent de la désinformation aux enfants. Ils crient. Ça m’exaspère d’entendre ça», a poursuivi M. Labrie au micro de Geneviève Pettersen sur QUB radio.

Les policiers ont très peu de ressources pour pouvoir agir, a déploré le père de famille, qui se désole que d’autres manifestations sont prévues près d’écoles au cours des prochains jours.