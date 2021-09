Le Canada est aussi divisé qu’avant

Justin Trudeau a finalement perdu son pari d’obtenir une majorité en forçant la tenue d’un scrutin en pleine pandémie. Méconnu des Canadiens au début de la campagne électorale, le nouveau chef conservateur Erin O’Toole n’a pas réussi à déloger les libéraux du pouvoir. Au Québec, la controverse du débat en anglais a vraisemblablement permis au Bloc québécois de sauver les meubles.

Les Maritimes

Dès le début du dépouillement, les conservateurs ont donné des sueurs froides aux libéraux, qui ont perdu au moins trois des 26 comtés. Loin de la vague rouge de 2015, de chaudes luttes se sont jouées dans des circonscriptions traditionnellement libérales. C’est notamment le cas en plein centre de Terre-Neuve, où le PCC a causé la surprise en délogeant le libéral sortant Scott Simms, qui siégeait depuis 17 ans. En Nouvelle-Écosse, la ministre des Pêches, Bernadette Jordan, a aussi été chassée par les conservateurs.

Québec

Photo AFP

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet, qui avait placé la barre à 40 sièges en début de campagne, n’avait pas réussi à atteindre la cible tard hier. Ses nombreuses visites dans Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine n’ont pas suffi non plus à arracher la circonscription de la ministre Diane Lebouthillier. La libérale, qui a été récemment éclaboussée par une nomination de juge, a été réélue pour un troisième mandat. À Québec, le ministre Jean-Yves Duclos se faisait toujours chauffer par le Bloc québécois et le Parti conservateur au moment de publier. Si le retour de Ruth Ellen Brosseau se confirme, Alexandre Boulerice ne sera plus le seul élu néo-démocrate au Québec.

Ontario

Les libéraux ont réussi à conserver la majorité des circonscriptions, privant ainsi Erin O’Toole de ses chances de former le prochain gouvernement. Au moment de publier, le PLC était en avance dans plus de 70 comtés de la province, soit deux fois plus que les conservateurs, comme ce fut le cas en 2019. C’est notamment dans l’espoir de faire des gains dans la banlieue de Toronto que le chef conservateur Erin O’Toole avait repositionné son parti plus au centre. La vice-première ministre Chrystia Freeland disposait d’une avance de seulement 500 voix tard hier soir. La cheffe des verts, Annamie Paul, a mordu la poussière dans Toronto-Centre en terminant quatrième.

Les Prairies

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

L’Alberta et la Saskatchewan restent largement dominées par les conservateurs. Au moment de publier, les troupes d’Erin O’Toole étaient en avance dans plusieurs circonscriptions de l’est de la Colombie-Britannique. Edmonton fait toutefois office de village gaulois en Alberta : dans Edmonton-Strathcona, la députée néo-démocrate sortante, Heather McPherson, disposait de plus de 2400 voix d’avance après dépouillement de quelques boîtes. Dans la circonscription voisine, Edmonton-Griesbach, le conservateur sortant, Kerry Diotte, était menacé par Blake Desjarlais, du NPD.

Le Pacifique

Photo AFP

Les libéraux étaient en avance dans une quinzaine de circonscriptions de Vancouver et des environs. Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh était en voie de conserver Burnaby-Sud. Comme en 2019, les conservateurs, les libéraux et le NPD étaient en voie de se partager les circonscriptions de la province de façon quasi équitable.

