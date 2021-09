Le nombre d’entrées au cinéma a baissé de 77 % en 2020

Les salles de cinéma québécoises ont accueilli 4,3 millions de spectateurs en 2020, soit 14,4 millions de moins qu'en 2019. Il s’agit d’une baisse de 77 % de l'assistance.

C'est à Montréal (-79 %), à Laval (-79 %) et dans l'Outaouais (-80 %) que la fréquentation a le plus diminué. Les salles ont fermé plus tôt dans ces trois régions lors de la deuxième vague de la pandémie.

C'est ce que révèle la publication «La fréquentation des cinémas en 2020» de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Moins de nouveautés en salle

En 2020, 611 films ont été projetés en salle (-34 % par rapport à 2019), dont 230 nouveautés (-61 %). Le fait que les distributeurs ont reporté la sortie de plusieurs films à 2021, en raison de la fermeture prolongée des salles, explique la baisse plus prononcée du nombre de nouveautés.

Devant cette situation, les exploitants de cinéma se sont tournés vers la projection de films à succès des années passées.

Bon pour les films québécois

L'assistance a diminué pour les films de toutes les origines en 2020. Les baisses ont notamment été marquées pour ceux qui occupent habituellement les plus grandes parts de marché au Québec, soit les films américains (-88 %), québécois (-62 %), français (-69 %) et britanniques (-70 %).

Pour cette année particulière, la part des films québécois dans les entrées s'est élevée à 13,1 %, un résultat supérieur à celui de 2019 et à la moyenne pour la période 2016-2020 (9,5 %). Les films québécois ont obtenu une part de marché supérieure à 12 % dans toutes les régions du Québec, sauf dans les régions de la Côte-Nord (10 %), de Laval (9 %) et de Montréal (8 %).

Le film de gangsters Mafia inc s'est placé en tête du palmarès des entrées pour les films québécois, devant les comédies «Merci pour tout» et «Mon cirque à moi». Ces trois films ont récolté 49 % de l'ensemble des entrées en salle pour les films québécois en 2020.