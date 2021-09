Le Salon Industriel reprend vie au Bas-Saint-Laurent

Après une pause forcée en raison des mesures pandémiques, le Salon industriel rouvre finalement ses portes au Bas-Saint-Laurent.

En effet, durant deux jours seulement, une centaine d’entreprises ont l’occasion d’exposer leurs nouvelles technologies aux acheteurs potentiels.

La tenue de l’évènement fait du bien au moral: «Faisant partie du milieu entrepreneurial, je peux dire que ça fait du bien de pouvoir à nouveau partager en communauté», a affirmé Paméla Bérubé, présidente d’honneur du Salon industriel.

Si cette quatrième édition offre une saveur toute spéciale, c’est parce qu’elle vise à participer activement à la relance économique.

Plusieurs innovations ciblent une meilleure qualité de vie en temps de pandémie, de même qu’un remède à la pénurie de main-d’œuvre.

En 2018, le Salon industriel du Bas-Saint-Laurent avait attiré plus de 1000 visiteurs. En revanche, les attentes s’avèrent plus modérées pour la présente édition: «On doit respecter les règles, mais on aimerait atteindre 700 personnes sur deux jours», a mentionné Éric Pageau, président de l’événement.

La dernière journée du Salon industriel du Bas-Saint-Laurent, situé à Rimouski, se tiendra le mercredi 22 septembre.