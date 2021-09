Les canons conservateurs conservent leurs sièges

Les conservateurs ont gardé leurs acquis dans la région de Québec, alors que deux circonscriptions du centre penchaient vers le rouge libéral.

À l’image des derniers mois, le dévoilement des résultats de l’élection fédérale a été perturbé par la pandémie et le manque de personnel à Élections Canada.

Le lent dépouillement des votes tout au long de la soirée a gardé les électeurs sur leur appétit. Au moment d’écrire ces lignes, la carte électorale semblait vouloir rester pratiquement inchangée. Les canons conservateurs ont renouvelé leur mainmise, de chaque côté du fleuve.

Sur la rive nord du Saint-Laurent, Gérard Deltell, dans Louis-Saint-Laurent, et Joël Godin, dans Portneuf–Jacques-Cartier, ont conservé leur château fort. Dans Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus a remporté la mise devant le Bloc québécois.

Les yeux étaient rivés vers Beauport-Limoilou, une circonscription qui pourrait échapper au Bloc québécois. La lutte y était chaudement disputée.

La syndicaliste libérale Ann Gingras a maintenu une avance avant de se faire doubler par le conservateur Alupa Clarke.

Bleu foncé au sud du fleuve

Dans Chaudière-Appalaches, les circonscriptions étaient teintées de bleu foncé, d’ouest en est. Luc Berthold a été le premier à voir sa réélection confirmée, vers 22 h, dans Mégantic-L’Érable. Tout près, en Beauce, le conservateur et ancien maire de Saint-Elzéar, Richard Lehoux, a gagné par plus de 2000 voix. À Lévis-Lotbinière, le vétéran Jacques Gourde a semé ses adversaires, l’emportant par plus de 3000 votes.

Dominique Vien a gagné son pari. Cette ancienne ministre libérale au Québec, qui a brigué les suffrages sous la bannière conservatrice, a pris le dessus sur la bloquiste Marie-Christine Richard. Les électeurs de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup ont quant à eux réitéré leur confiance envers Bernard Généreux.

Rouge au centre

Ce sont les circonscriptions au cœur de Québec qui ont offert le plus grand suspense. Dans Québec, le ministre libéral sortant Jean-Yves Duclos, était en avance par plus de 300 voix.

M. Duclos avait arraché la circonscription au Bloc québécois par à peine 215 votes en 2019. M. Duclos s’est réjoui de la victoire annoncée des libéraux au pays. « Il y a beaucoup d’émotion, beaucoup d’espoir et beaucoup de choses à faire au cours des prochaines années », a-t-il dit.

Dans Louis-Hébert, bastion libéral, Joël Lightbound a dès le début du dépouillement pris une avance sur son plus proche adversaire, le bloquiste Marc Dean.

Il ne restait au Bloc québécois que la circonscription de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, que Caroline Desbiens a réussi à maintenir par une confortable avance.

