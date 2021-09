L’UPAC interpelé pour un changement de zonage «anormal» à Sherbrooke

Le conseil municipal de Sherbrooke demande à l'Unité permanente anti-corruption (UPAC) de faire la lumière sur un changement de zonage «anormal» qui a eu lieu en 2017 sous le règne de l'ex-maire Bernard Sévigny.

La démarche cherche à élucider comment l’usage commercial pour permettre la construction d’une épicerie de grande surface a été autorisé au Carré Belvédère, dans le secteur Ascot en 2017, alors que le conseil municipal avait donné une orientation défavorable l’année précédente.

En plus d’interpeler l’UPAC, le conseil municipal a mandaté la vérificatrice générale de la ville pour mener une enquête.

«C’est clair pour moi qu’il y a eu une anomalie, déclare le maire Steve Lussier. Alors il faut faire la lumière sur ce qui s’est passé.»

L'équipe de la centrale de dénonciation de l'UPAC analysera le dossier et soumettra un avis au commissaire Frédérick Gaudreau. C'est lui qui décidera de la suite des choses et trois options seront possibles. Il pourra ordonner l'ouverture d'une enquête, donner un mandat de sensibilisation à ses agents ou tout simplement fermer le dossier.

«Nous n’avons absolument rien à nous reprocher, affirme le promoteur immobilier Luc Elias. La Ville peut bien nous envoyer l’UPAC, l’armée ou le pape, nous n’avons aucun problème avec ça! Le problème, il est à la Ville.»

Changement de zonage

Pour rectifier le tir, le conseil de ville a voté un règlement de zonage lundi, interdisant la construction de commerces à grande surface au bout de la rue Belvédère.

«On préfère qu’une nouvelle épicerie soit d’abord construite deux kilomètres plus bas, au cœur du quartier, parce que plusieurs citoyens n’ont pas de voiture», explique la conseillère municipale du district d’Ascot, Karine Godbout.

Le maire Lussier ajoute: «Je ne suis pas contre la construction d’une épicerie éventuellement plus près de l’autoroute, mais allons-y par séquence, on verra plus tard s’il y a un besoin.»

Le cas échéant, la tenue d'un registre serait obligatoire pour aller de l’avant. Si 25 citoyens acceptaient de signer, la Ville serait forcée de tenir un référendum sur son changement de zonage.