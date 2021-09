Victoriaville: 90 jours de prison pour une fraude de 76 000 $

Une femme de 50 ans qui a fraudé le Club de patinage artistique de Victoriaville pour un peu plus de 76 000 $ pendant un an et demi a écopé d’une sentence de 90 jours de prison.

Geneviève Alain, qui avait plaidé coupable en février dernier, aurait normalement eu une peine plus importante, mais «il y aura une ordonnance civile de remboursement [...] de 50 000 $ [qui viendra compenser]», a mentionné l’avocat de la défense, Me Jean-Philippe Anctil, lors du prononcé de la sentence, mardi, au palais de justice de Victoriaville.

Entre les mois de décembre 2015 et août 2017, Geneviève Alain, qui agissait à titre de trésorière du Club de patinage artistique de Victoriaville, a effectué plusieurs virements frauduleux dans son compte de banque à partir de fausses adresses courriel. L’accusée vivait des problèmes de toxicomanie depuis 2010, ce qui pourrait expliquer son passage à l’acte.

Quoi qu’il en soit, ses larcins ont «privé beaucoup de jeunes pendant des années [...] d’entraîneurs, de matériel, de sorties», a mentionné le procureur de la Couronne, Me Jean-Philippe Garneau, précisant «qu’il n’y avait jamais d’argent dans le compte [malgré l’acharnement] des bénévoles à [en] récolter [en faisant] des levées de fonds».

Lorsque les activités criminelles de Mme Alain ont été découvertes, le club de patinage lui a fait parvenir une mise en demeure et celle-ci a effectué un remboursement d’environ 14 500 $, mais c’était trop peu trop tard. Des accusations criminelles ont été portées.

L’accusée a manifesté des remords lors de l’audience, mardi. «Je suis désolée», a-t-elle dit.

Le juge de la Cour du Québec, Bruno Langelier, a donc entériné la suggestion commune proposée par les avocats de la Couronne et de la défense, et a sentencié Geneviève Alain à 90 jours de prison, considérant l’ordonnance de remboursement de 50 000 $.