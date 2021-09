BÉLANGER (Desgroseilliers)

Paulette



À Montréal, le samedi 18 septembre 2021 est décédée, à l'âge de 84 ans, Paulette Desgroseilliers, épouse de feu Jean-Marie Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Brigitte), Carole et Stéphane (Jocelyne), ses petits-enfants Véronique et Isabelle (Pierre-Olivier), son frère André, ses neveu et nièce Daniel et Nathalie ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Société Alzheimer.