VINCENT, Robert



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Robert Vincent survenu le 30 août 2021 à l'âge de 80 ans. II était l'époux de Mme Françoise Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Philippe Asselin) et Dominic, ses petits-enfants Vincent et Xavier Asselin, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs amis.La famille vous accueillera le samedi 30 octobre 2021 de 13h à 16h à la:En raison des restrictions sanitaires, un maximum de 50 personnes en alternance seront autorisées lors de la période de condoléances au salon.Un cérémonie hommage en toute intimité aura lieu le même jour à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Encore une fois, en raison des restrictions sanitaires un maximum de 50 personnes seront autorisées lors de la cérémonie à la chapelle et il n'y aura aucune réception ni service de buffet également.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec.