CHERRIER, Gérard



Le 15 septembre 2021, à l'Unité des Soins palliatifs de l'Hôpital du Haut-Richelieu, est décédé à l'âge de 94 ans, monsieur Gérard Cherrier, de Chambly. Natif de Montréal, il était l'époux de Hélène Robert (décédée en 2019) et le fils de Léda Godin et Georges Cherrier.Précédé de neuf de ses frères et soeurs, il laisse dans le deuil ses soeurs Jeannine et Jacqueline, de même que de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 30 septembre de 14h à 17h, de 19h à 21h et le vendredi 1er octobre de 9h à 10h30 à933 BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5Les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Joseph, 164 rue Martel, Chambly, QC, J3L 1V4.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.