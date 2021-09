LAFORTUNE, Jean-Claude

Entouré de la tendresse et de l'amour de ses 11 enfants, est décédé au CHRDL le 7 janvier 2021 à l'âge de 88 ans, Jean-Claude Lafortune fils de feu Léopold Lafortune et de feu Rita Lesage, époux de feu Jacqueline Guilbault et feu Cécile Bérard, demeurant à St-Roch de l'Achigan.Il laisse dans le deuil ses 11 enfants Michèle (Réjean Allard), Alain (Thérèse Perreault), Luc (Céline Marsolais), Ginette (Yves Lafortune), Jacques (Gaétane Lachapelle), Guylaine (Daniel Lachapelle), Denis (Isabelle Brien), Rose (Jacques Desjardins), Céline (Serge Venne), Paolo (Lynda Limoges) et Manon (Simon Mercier), ses 25 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine (Gervais Robert), son frère Bernard (Ginette Duval), ses nombreux neveux et nièces, ses filleuls(les), les familles Guilbault et Bérard, sans oublier ses amis(es) qu'il aimait bien. Il est parti rejoindre ses frères et sa soeur décédés : feu Germain, feu Gaétan, feu Denise.Il aura eu une vie bien remplie, né le deuxième d'une famille de 6 enfants, il a grandi en campagne sur la ferme familiale entouré de la bienveillance et de l'amour de ses parents et de ses frères et soeurs. De solides valeurs familiales lui aura permis à son tour de fonder sa grande famille et de vivre sa passion pour l'agriculture.On se souviendra de ses valeurs d'entraide, de persévérance, de bonté, son respect et son empathie pour les autres, son désir fort de garder sa famille unie malgré les épreuves de la vie. On se souviendra de l'énergie mise dans son travail d'agriculteur, du travail qu'il accomplissait à l'extérieur de sa vie d'agriculteur quand la nature tombait en dormance pour assurer la sécurité financière de sa famille qui s'agrandissait d'année en année. On se souviendra de son implication au sein de son village natal en tant que conseiller municipal, de son rôle de professeur en agriculture pour lequel il avait été se perfectionner à l'Université Laval pour donner le meilleur de lui-même. De son engagement professionnel au sein de la Société d'Agriculture de l'Assomption comme Président et aussi comme Président des Sociétés d'Agriculture de la Région 10.On se souviendra de sa joie à chaque printemps de se retrouver dans le bois à ramasser la sève des érables pour en faire du bon sirop et du plaisir qu'il avait à " faire bouillir " comme il disait. On se souviendra de ces 40 années de fidélité comme " porteur " lors de décès de paroissiens de sa communauté, un rôle qu'il aura honoré jusqu'à l'âge de 83 ans. Il avait une grande sensibilité pour l'histoire de vie des endeuillés qu'il rencontraient. Il savait trouver les bons mots pour encourager les gens quand leur histoire faisant résonnance à la sienne ayant vécu la perte de son épouse adorée Jacqueline Guilbault décédée à l'âge de de 33 ans avec qui il avait partagé le bonheur de fonder une belle famille de 7 enfants âgés de 1 à 10 ans. Cette épreuve très difficile ne l'a pas empêché de laisser son coeur à nouveau aimer, 4 autres enfants sont venus s'ajouter à sa famille. En 2013, il a vécu la perte de sa deuxième épouse Cécile Bérard avec qui il a partagé 45 ans de sa vie. En homme résilient, il nous a surpris par sa capacité à rebondir pour affronter la vie quotidienne en solo pour la première fois de sa vie. Il fut et demeurera pour nous tous un modèle inspirant que le temps ne saura effacer.