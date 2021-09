MERCIER, René



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé M. René Mercier, époux de Mme Micheline Samoisette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Julie (Patrick Jeanmart), Mélanie (Vincent Lamoureux) et Marie-Andrée (David Philie), ses petits-enfants Mathilde et Camille Mercier, Laurence, Nathan et Loïc Lamoureux, Médérik et Malik Philie, ses frères Robert Mercier (Hélène Lemaire) et Jean-Paul Mercier (Solange Benjamin), ses belles-soeurs et beaux-frères Louise Samoisette (Gilles Roy), Hélène Samoisette (Roger Nolet), Nicole Vigeant et Mariette Hébert, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450 359-0990, lesieuretfrere.comle samedi 2 octobre 2021 de 9h30 à 10h45. Une cérémonie suivra en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation du CHUM.