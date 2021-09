SERVANT SÉGUIN, Huguette



Le samedi 2 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Huguette Servant, de Rigaud, épouse de feu Robert-Lionel Séguin.Elle laisse dans le deuil son frère Lucien (Yvette Carrière), sa soeur Denise, ses neveux et nièces, ainsi que ses nombreux amis. Outre son époux, elle est partie rejoindre sa soeur Réjeanne et son beau-frère Réginald Carrière.Dans le respect des consignes sanitaires, la famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 25 septembre 2021 à 9h30, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 10h30 et de l'inhumation au cimetière du même endroit.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com