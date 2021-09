CAZA, Gérard



À Saint-Jérome, le dimanche 22 août 2021 est décédé, à l'âge de 76 ans, Monsieur Gérard Caza, époux de Madame Lisette Chagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michelle, Chantal, Robert et Patricia, ses petits-enfants Kevin, Dave et Dominique, ses arrière-petits-enfants, ses frères Claude et Jean, ses soeurs Rejeanne, Claire et Rollande, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:2480 BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le samedi 2 octobre 2021 de 13h à 16h. Les funérailles auront lieu à 16h ce même jour, au même endroit.