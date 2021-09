LAFORTUNE, Denise



Au CHRDL, le 22 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Denise Lafortune, demeurant à St-Roch-de-L'Achigan. Elle était la fille de feu Léopold Lafortune et feu Rita Lesage.La défunte laisse dans le deuil sa soeur Jeannine (Gervais Robert), ses frères feu Germain, feu Jean-Claude, feu Gaétan, Bernard (Ginette Duval), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 25 septembre à 11h, en l'église de St-Roch-de-L'Achigan et de là au cimetière du même lieu.