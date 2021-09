ROBILLARD, Robert J.



Le 11 septembre 2021 est décédé Robert J. Robillard, à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Philippe, Marc-Antoine et Elizabeth, son petit-fils David, ses frères François, Louis, Benoit et sa soeur Julie, sa copine Pauline ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 octobre 2021 de 9h à 10h30 à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5L'inhumation suivra au cimetière St-Antoine-de-Padoue à 11h.Au lieu de fleurs, vous pourrez offrir vos condoléances à la famille au