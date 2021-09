De Blois (Mondou) Gabrielle

À la Maison Fo - Rel de Yamaska, le 11 août 2021, est décédée à l'âge de, madame Gabrielle Mondou, épouse de feu Gratien De Blois, fille de feu Silidor Mondou et feu Florina Descheneaux, native de St-François-du-Lac.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Sylvianne Paul-Hus), Ginette (Pierre Desforges), Yves (Marjolaine Léveillé), André (Berta De Melo), Daniel (Carmen Grégoire), Johanne (Marion Gamelin); ses petits-enfants: Julie (Rock Chabot), Jean-François (Sabrina Vanden Brande) et Véronique Desforges (Jean-Sébastien Roy), Marie-Claude De Blois, Alexandre De Blois (Chantal Baribeau), Marc-André De Melo De Blois, Frédérick Gamelin (Josianne Poirier), Delphine et Jonathan Grégoire De Blois; ses arrière-petits-enfants: Guillaume et Victor Chabot, Anne-Gabrielle et Jérémy Roy, Justine et Samuel De Blois; sa soeur Fernande (feu Joseph Lefebvre) et son frère Normand (feu Denise Hébert); ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de madame Mondou - De Blois accueillera parents et amis en l'église de Saint-François-du-Lac, le samedi 25 septembre de 11h à 14h (maximum 50 personnes en rotation). Les funérailles seront célébrées à 14h (maximum 160 personnes). En respect des consignes du Directeur de la Santé publique, le port du masque demeure obligatoire. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Mme Mondou - De Blois a été confiée à2625, BOUL. LEMIRE, DRUMMONDVILLE, QC J2B 6Y4819 472-3730Un remerciement spécial à tout le personnel de la Maison Fo - Rel de Yamaska qui a permis à notre maman de passer plus de trois ans dans un endroit sain et sécuritaire où elle a été heureuse. Des remerciements aussi aux Drs Marilyn Smith et Fabien Bonnefoy pour leurs bons soins.En guise de sympathie, des dons à la paroisse Saint-François-du-Lac seraient grandement appréciés.