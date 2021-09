COURTOIS (née DESJARDINS)

Micheline



De Saint-Eustache, le 18 septembre 2021, à l'âge de 76 ans est décédée Mme Micheline Desjardins, épouse de M. Gérald Courtois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Daniel et Stéphan, ses petits-enfants Sacha et Dahlia, sa belle-soeur Lise Courtois, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 septembre de 10h à 13h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.