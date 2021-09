ROY, Pierrette (née Vidal)



À Saint-Hubert, le 13 septembre 2021, à l'âge de 85 ans est décédée Mme Pierrette Roy (née Vidal), épouse de feu Antoine Roy.Elle laisse dans le deuil son frère Roland Vidal (Huguette Vidal), ses filles Nathalie (Luc Joli), Michelle (Jose Ponce) et son fils Charles (Dania Kodeih), ses petits-enfants, Aaron, Lisa, Dominique, Yasmine et Lara, ses arrière-petits-enfants et autres parents et amis.Selon ses volontés, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille.Elle fut confiée à la :6500 BOUL. COUSINEAUSAINT-HUBERT, QC, J3Y 8Z4, CANADAVos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.