CHARETTE, Marcel



À Montréal, le mercredi 15 septembre 2021 est décédé, à l'âge de 89 ans, Marcel Charette, époux de feu Lise Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Ginette) et Josée; ses petits-enfants: Alexandre, Maxime, Audrey-Anne, Nicolas et Justine; ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés il ne voulait pas de funérailles.